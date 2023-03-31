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    أذربيجان تستضيف منتدى الطاقة الخضراء المشترك الاذربيجاني الأمريكي

    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
    أذربيجان تستضيف منتدى الطاقة الخضراء المشترك الاذربيجاني الأمريكي

    باكو، 31 مارس (أذرتاج)

    سيعقد في 3 ابريل منتدى الطاقة الخضراء الاذربيجاني الأمريكي المشترك برعاية وزارة الطاقة الأذربيجانية واذبرومو.

    أفادت أذرتاج ان المنتدى سيستعرض فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين والخطط الطويلة الأمد المتعلقة بمشاريع الطاقة الخضراء ومشاريع "الهيدروجين الأخضر" والوضع الحالي في انتاج الطاقة الكهربائية وتطبيق تكنولوجيا "الطاقة النظيفة".

    من المقرر ان تجري شركات أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية لقاءات ثنائية على هامش المنتدى.

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