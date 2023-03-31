تخصيص 6.7 ملايين مانات لانشاء الطريق البري في زاقاطالا بأذربيجان

باكو، 31 مارس (أذرتاج) اصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مرسوما حول تخصيص 6.7 ملايين مانات "لانشاء الطريق البري الواصل بين قرية يفلاخ – زاقاطالا- الحدود مع جورجيا وعلي اباد وبهماتلي وكوردمير ولاهيج" الذي يربط بـ4 مناطق سكنية يقطنها 19 ألف نسمة.

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