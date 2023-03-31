تخصيص 6.7 ملايين مانات لانشاء الطريق البري في زاقاطالا بأذربيجان
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٦]
باكو، 31 مارس (أذرتاج)
اصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مرسوما حول تخصيص 6.7 ملايين مانات "لانشاء الطريق البري الواصل بين قرية يفلاخ – زاقاطالا- الحدود مع جورجيا وعلي اباد وبهماتلي وكوردمير ولاهيج" الذي يربط بـ4 مناطق سكنية يقطنها 19 ألف نسمة.
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