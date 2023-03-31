  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    تخصيص 6.7 ملايين مانات لانشاء الطريق البري في زاقاطالا بأذربيجان

    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٦]
    تخصيص 6.7 ملايين مانات لانشاء الطريق البري في زاقاطالا بأذربيجان

    باكو، 31 مارس (أذرتاج)

    اصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مرسوما حول تخصيص 6.7 ملايين مانات "لانشاء الطريق البري الواصل بين قرية يفلاخ – زاقاطالا- الحدود مع جورجيا وعلي اباد وبهماتلي وكوردمير ولاهيج" الذي يربط بـ4 مناطق سكنية يقطنها 19 ألف نسمة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
    قوبا تستضيف مؤتمرا في "الجوانب القانونية لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في سياق الوقائع التاريخية"
    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:١٢]
    ممثلو الطوائف الدينية غير الإسلامية يزورون مدينة قوبا
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
    تخطيط استثمار أكثر من 21 مليون مانات في مجمع صناعي في جبرائل المحررة من الاحتلال