مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء أذربيجان ونظيره الكازاخستاني

باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

جرت في 31 مارس مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف ورئيس وزراء جمهورية كازاخستان عليخان إسماعيلوف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجاس الوزراء ان رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف هنأ عليخان إسماعيلوف على إعادة تعيينه رئيسا لوزراء جمهورية كازاخستان وتمنى له التوفيق في أنشطته المستقبلية.

خلال المكالمة الهاتفية، قيم الطرفان بشكل إيجابي تطور العلاقات الودية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين وناقشا آفاق الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان.