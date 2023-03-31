أذربيجان: 64 حالة إصابة بكورونا في 31 مارس

باكو، 31 مارس، (اذرتاج)

سجلت 64 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و22 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 31 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و724 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و156 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و182 مريض منهم ويستمر علاج 386 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 792 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و558 ألف و593 فحص طبي.