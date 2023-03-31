أذربيجان: تطعيم 467 جرعة من لقاح كورونا في 31 مارس

باكو، 31 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 467 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 31 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 373 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و21 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 57 شخصا الجرعة الثالثة و16 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و954 الف و700 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و406 ألف و735 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و26 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و999 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و940 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.