أذربيجان تجري تدريبات بالمدفعية لتعزيز الاستعداد القتالي

باكو، 31 مارس (أذرتاج) أجرت قوات مدفعية تابعة للجيش الأذربيجاني تدريبات تكتيكية في إطار خطة التدريب لعام 2023 لتعزيز الاستعداد القتالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. أفادت وكالة أنباء أذرتاج ان وحدات الجيش مارست أنشطة السيطرة على مواقع إطلاق النار المحتملة وإدخال وحدات الهاون والمدفعية في وضع القتال خلال فترة زمنية قصيرة. أثناء تنفيذ عمليات إطلاق النار العملية، تم تدمير الأهداف المحددة بدقة عالية وتم تنفيذ المهام المعينة بنجاح.

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