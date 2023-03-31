الخارجية: الاخوة بين إيران وأرمينيا تظل تهديدا للمنطقة بأسرها تهديدات إيران لن تخيف أذربيجان أبدا

باكو، 31 مارس (أذرتاج)

"واليوم، لا تزال الأخوة بين إيران وأرمينيا تشكل تهديدًا للمنطقة بأكملها. على مدى السنوات الثلاثين الماضية، تجاهلت إيران، في الواقع، بموافقتها الصامتة، احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ومن المعروف جيدا أن إيران تجاهلت احتلال قره باغ و زنكازور الشرقية ونهب هذه الأراضي وبيع الأحجار المسلوبة من المنازل الموجودة في هذه الأراضي بالأسواق الإيرانية وتدمير وتدنيس 65 من أصل 67 مسجدا قائما".

وهذا جاء في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاذربيجاني آيخان حاجيزاده في تعليقه على مزاعم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، بحسب ما أفادت وكالة أذرتاج.

أوضح ايخان حاجيزاده "على خلفية ما سبق، ندين بشدة تصريح ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. هذا التصريح هو الخطوة التالية نحو تفاقم العلاقات بين أذربيجان وإيران." أكد أن تهديدات إيران هذه لن تخيف أذربيجان أبدا. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أنه على الرغم من الدعم العسكري الذي تم إرساله من الأراضي الإيرانية إلى أرمينيا، فقد دمرت القوات المسلحة الأذربيجانية قوات الاحتلال الأرميني في عام 2020. وفي المستقبل أيضا ستصد أذربيجان بحزم وبشدة لأي عدوان واستفزاز

ضدها.