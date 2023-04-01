طريق لاتشين مفتوح لعبور المركبات للأغراض الإنسانية

باكو، 1 أبريل (أذرتاج)

اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي مستمر بطلب السماح بإجراء عملية الرصد والمراقبة والتفتيش على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وبوقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية.

مرت اكثر من 5600 مركبة اجماليا لقوات حفظ السلام الروسية ولجنة الصليب الأحمر الدولي خلال 110 يوما من بدء الاعتصام حتى الآن من خلال مكان الاعتصام عبر طريق لاتشين بدون مانع.

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المعتصمين لا يعرقلون عبور المركبات للأغراض الإنسانية.