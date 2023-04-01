أذربيجان وكازاخستان تبحثان التعاون في مجال الإعلام

باكو، 1 أبريل (أذرتاج)

تستمر زيارة وفد أذربيجان المتكون من رؤساء عدد من الهيئات الحكومية الى كازاخستان.

أفادت أذرتاج ان الوفد الاذربيجاني برئاسة رئيس مجلس الاتصال السمعي البصري لجمهورية أذربيجان عصمت ساتاروف عددًا من الاجتماعات في أستانا يوم 31 مارس.

شهد اللقاء الذي جمع الوفد مع وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخستاني درخان كيديرالي بحث سبل تعميق التعاون الإعلامي بين البلدين وتطوير العلاقات بين وسائل الإعلام. وأشير إلى أن الوكالة الأذربيجانية لتطوير الإعلام ووزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية في كازاخستان قد وقعتا مذكرة تفاهم في 24 أغسطس عام 2022. تحدد الوثيقة آليات تشكيل العلاقات الثنائية في مجال المعلومات وحماية وتعزيز المصالح الوطنية في الفضاء الإعلامي، وتوسيع تبادل الخبرات وغيرها من القضايا. وتم التأكيد على ان الهدف الرئيسي هو اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز المعلومات والشراكة الإعلامية وضمان الاتصالات المنتظمة بين الهيئات المعنية.

كما التقى الوفد الاذربيجاني بالسيد إلدوس ناشيرالي رئيس لجنة الإعلام بوزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخستانية وعسكر عمروف مدير خدمة الاتصالات المركزية لدى رئيس كازاخستان. وناقش الطرفان سبل تبادل المعلومات في مختلف المجالات وتوسيع التعاون.