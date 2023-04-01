تيمور رجبوف في المركز العاشر في تصنيفات الاتحاد الدولي للشطرنج

باكو، 1 أبريل (أذرتاج)

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) عن تصنيفاته ليوم 1 أبريل 2023. يستقر الأستاذ الأذربيجاني الكبير تيمور رجبوف في المركز العاشر برصيد 2747 نقطة.

تم إدراج الاستاذ الأذربيجاني الكبير الآخر شهريار محمدياروف في المركز السادس عشر برصيد 2738 نقطة بعد تراجعه لمركز واحد.

تقدم اللاعب الاذربيجاني قدير حسينوف 4 مراكز ليستقر في المركز الـ79 حسب التصنيفات. كما اتخذ رؤوف محمدوف المركز الـ98 بعد تقدمه من المركز الـ100.

يتصدر النرويجي ماغنوس كارلسن قائمة التصنيفات العالمية.

تحتل اللاعبة الأذربيجانية جوناي محمدزاده المركز الـ23 برصيدها (2449). تأتي اللاعبة علوية فتحعلييفا في المكان الـ52 برصيد 2401 وجوهر بيدلايفا في المكان الـ71 برصيد 2375 واللاعبة جولنار محمدوفا في المكان الـ96 برصيد 2349.

تتصدر الصينية خوي ايفان قائمة اقوى اللاعبات في العالم برصيدها 2628. تليها الهندية خامبي كونيرو في المركز الثاني برصيد 2576 وآلكساندرا قورياتشكينا اللاعبة تحت راية الاتحاد الدولي للشطرنج برصيد 2565.