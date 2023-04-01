  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس

    ٠١.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٥‎]

    باكو، 1 ابريل (أذرتاج)

    أفادت أذرتاج ان 51 منتهكا للحدود تم توقيهم من قبل حرس الحدود الاذربيجاني خلال شهر مارس. من بينهم 23 شخصا من مواطني أذربيجان و10 اشخاص من أفغانستان و6 من باكستان و5 من إيران و1 من جورجيا و1 من الهند و1 من غينيا و1 من ليبيريا و1 من فلسطين و2 من طاجكستان.

    تمكنت قوات حرس الحدود من توقيف 24 خارقا للحدود بتزوير جوازات السفر وتأشيرات الفيزا والختام.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٤٥‎]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٠٧]
    النيابة العامة تعلن بدء التحقيقات في قضية محاولة اغتيال النائب البرلماني
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٨:٤٢]
    جهاز امن الدولة: النائب فاضل مصطفى تعرض للهجوم الإرهابي
    حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس