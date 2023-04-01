حرس الحدود: توقيف 51 منتهكا للحدود في شهر مارس
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٥]
باكو، 1 ابريل (أذرتاج)
أفادت أذرتاج ان 51 منتهكا للحدود تم توقيهم من قبل حرس الحدود الاذربيجاني خلال شهر مارس. من بينهم 23 شخصا من مواطني أذربيجان و10 اشخاص من أفغانستان و6 من باكستان و5 من إيران و1 من جورجيا و1 من الهند و1 من غينيا و1 من ليبيريا و1 من فلسطين و2 من طاجكستان.
تمكنت قوات حرس الحدود من توقيف 24 خارقا للحدود بتزوير جوازات السفر وتأشيرات الفيزا والختام.
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