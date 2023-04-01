انشاء مركز الثقافة التركية في مقدونيا الشمالية

باكو، 1 أبريل (أذرتاج) سينشأ في مقدونيا الشمالية مركز الثقافة التركية. أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الصدد صدر في اجتماع مجلس وزراء مقدونيا الشمالية. سيقوم المركز بتبليغ القيم الثقافية الفريدة من نوعها لأتراك مقدونيا الشمالية، وسيمكن الشباب المبدعين من تعزيز مهاراتهم في الفنون. سيتم تمويل المركز على حساب ميزانية الدولة.

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