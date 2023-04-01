وزير الدفاع يوجه برفع درجة الجاهزية القتالية لردع كل التهديدات المحتملة ويرفض اتهامات كبار العسكريين لبعض البلدان الراعية للإرهاب والاحتلال

باكو، 1 أبريل (أذرتاج)

قال وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ان الاتهامات، التي يوجهها كبار العسكريين من بعض البلدان الراعية للإرهاب وسياسة الاحتلال، ضد أذربيجان مرفوضة وسخيفة، واصفا إياها بالافتراء والبهتان.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا ضم نواب الوزير وقائدي تشكيلات الجيش ورؤساء الإدارات والخدمات في 1 أبريل، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

وأكد الوزير: "لا يمكن لأحد التحدث إلينا بلغة التهديد"، مشيرا الى التصريحات الأخيرة التي تدلي بها الأطراف التي لا تقبل انتصارات الجيش الاذربيجاني.

قام وزير الدفاع بتحليل الظروف العملية في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ومنطقة قره باغ الاقتصادية ووجه بصد الاستفزازات المحتملة بحزم وقوة.

كما وجه وزير الدفاع باستمرار مراقبة تحركات بقايا المليشيات المسلحة الارمينية غير المشروعة وكذلك القوات المسلحة لأرمينيا في الحدود. كذلك أشار الى ضرورة اتخاذ تدابير ضرورية ضد تهديدات محتملة.