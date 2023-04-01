رئيس مقدونيا الشمالية يتسلم أوراق اعتماد سفير أذربيجان

سكوبي، 1 ابريل، (أذرتاج)

تسلم رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفيسكي أوراق اعتماد سفير أذربيجان في جمهوريتي صربيا ومقدونيا الشمالية كامل خاسييف.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس ستيفو بنداروفسكي رحب بالسفير الاذربيجاني، متمنيا له نجاحات. وطلب منه نقل تحياته وصادق تمنياته إلى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

بدوره، أكد السفير كامل خاسييف أن أذربيجان حريصة على تطوير علاقات التعاون مع مقدونيا الشمالية الصديقة على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف في جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء، شكر السفير الاذربيجاني الرئيسَ ستيفو بنداروفسكي على استقباله الحار والودي وقال إنه سينقل تحياته إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.