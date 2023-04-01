الخارجية: يجب على السلطات الرسمية الفرنسية أن تتخلى عن أنشطتها الاستفزازية والتحريضية

باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

قال لوران فوكييه رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أوفيرني - رون - ألب الفرنسية خلال الاجتماع في يريفان مع سيرجي كازاريان الذي قدم نفسه كـ"وزير الخارجية" للنظام الانفصالي المزعوم القائم في أراضي أذربيجان، انه، تحت علم ودعم المنطقة التي يمثلها، سينقل قافلة المساعدات الإنسانية مع منظمات الجالية الأرمنية في فرنسا عبر طريق لاتشين.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاذربيجاني آيخان حاجيزاده في تعليقه على كلمات رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أوفيرني - رون - ألب في فرنسا، مؤكدا أن "الاجتماع مع "ممثل النظام الانفصالي الموجود في الأراضي الأذربيجانية، التي كانت محتلة، يهدف الى دعاية للنظام غير المشروع ويعد نشاطا ضد سيادة ووحدة أراضي أذربيجان.

ناشد ممثل وزارة الخارجية الأذربيجانية السلطاتِ الرسميةَ الفرنسيةَ للتخلي عن أنشطتها الاستفزازية والتحريضية.

وفقا لتشريعات جمهورية أذربيجان والقواعد والمعايير المعترف بها دوليا، ينبغي الحصول على موافقة الحكومة الأذربيجانية والتنسيق معها عند تنفيذ أي نشاط إنساني في الأراضي السيادية لأذربيجان.