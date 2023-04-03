أذربيجان: 58 إصابة بكورونا في 2 أبريل

باكو، 3 ابريل، (اذرتاج)

سجلت 58 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و47 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 2 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و857 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و217 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و185 مريض منهم ويستمر علاج 453 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 931 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و560 ألف و679 فحص طبي.