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    أذربيجان: تطعيم 448 جرعة من لقاح كورونا في 2 أبريل

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢١]
    أذربيجان: تطعيم 448 جرعة من لقاح كورونا في 2 أبريل

    باكو، 3 ابريل، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 448 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 374 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و20 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 41 شخصا الجرعة الثالثة و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

     

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