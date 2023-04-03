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    سياسة


    استشهاد عسكري أذربيجاني بانفجار لغم في تارتار

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
    استشهاد عسكري أذربيجاني بانفجار لغم في تارتار

    باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

    استشهد العسكري الاذربيجاني نفطعلييف نيروز ألدانيز أوغلو في 2 أبريل جراء انفجار لغم زرعه الأرمن في محافظة تارتار المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه تم تحرير ملف جنائي في الحادث.

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