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    انخفاض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٧]
    انخفاض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

    انخفض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك انخفض بمقدار 0.13 دولار أو 6 في المائة ليصل إلى 2.08 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit).

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