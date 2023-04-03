انخفاض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٧]
باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)
انخفض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك.
أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك انخفض بمقدار 0.13 دولار أو 6 في المائة ليصل إلى 2.08 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit).
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