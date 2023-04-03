انطلاق اعمال منتدى "الطاقة الخضراء" الأذربيجاني الأمريكي في باكو

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج) انطلقت اعمال منتدى "الطاقة الخضراء" الأذربيجاني الأمريكي المشترك في مركز باكو للأعمال. أفادت وكالة أذرتاج أنه يشارك في المنتدى مساعد وزير التجارة الأمريكي آرون فينكاتارامان والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في أذربيجان هوغو جيفارا ورئيس غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية نرجيز نصرالاييفا مودوروغلو ونائب وزير الطاقة الاذربيجاني ألنور سلطانوف وغيرهم. يتم خلال المنتدى مناقشة علاقات التعاون بين اذربيجان والولايات المتحدة الامريكية في مجال الطاقة وتبادل الخبرات في اتجاه انتاج "الطاقة الخضراء" وتصدير الطاقة والاستثمار وغيرها من القضايا.

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