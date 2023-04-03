الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 أبريل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية ادموندو تشيريلي.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة أشار الى ان العلاقات الثنائية بين أذربيجان وإيطاليا تتطور بنجاح، مؤكدا على أهمية الزيارات المتبادلة في هذا الصدد. وقيّم زيارة 3 وزراء إيطاليين ونائب الوزير إلى أذربيجان منذ بداية هذا العام كمؤشر على المستوى العالي للعلاقات بين البلدين.

وشدد الرئيس إلهام علييف على أن العلاقات بين بلدينا تتطور على مستوى الشراكة الاستراتيجية، قائلا إن معظم علاقاتنا تتعلق بقطاع الطاقة، مؤكدا أن الخطوات المتخذة في اتجاه أمن الطاقة في أوروبا تزيد من تعزيز التعاون بين أذربيجان وإيطاليا.

في الوقت نفسه، ذكر رئيس الدولة أن إيطاليا شريك تجاري أول لأذربيجان والجزء الرئيسي من حجم التبادل التجاري يأتي على حساب الصادرات الاذربيجانية من النفط والغاز وفي هذا الصدد، من الضروري اتخاذ خطوات إضافية تتعلق بتوقيع تعاوننا.

قدم الرئيس إلهام علييف معلومات حول تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وأجندة السلام وذكر أنه بعد حرب قاره باغ الثانية مباشرة، تقدمت بلادنا بمقترحات تتعلق لتوقيع معاهدة سلام مع أرمينيا.

أشار ادموندو تشيريلي إلى أن تأريخ العلاقات الأذربيجانية الإيطالية يعود إلى آلاف السنين، مؤكدا أن جذور علاقاتنا تعود إلى العصور القديمة. وقال الضيف إن أذربيجان بلد مهم للغاية بالنسبة لإيطاليا، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لبلدنا من حيث الاستقرار في جنوب القوقاز، مشددا أن أذربيجان تنتهج سياسة مستقلة وذات سيادة في المنطقة. كما صرح ان التعاون الاقتصادي الى جانب العلاقات السياسية يكتسي أهمية خاصة.