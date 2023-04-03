الرئيس إلهام علييف: العلاقات الاذربيجانية الايطالية تتطور على مستوى الشراكة الاستراتيجية

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

تتطور العلاقات بين أذربيجان وإيطاليا على مستوى الشراكة الاستراتيجية ومعظم علاقاتنا تتعلق بمجال الطاقة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في لقائه مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إدموندو تشيريلي.

اكد رئيس الدولة أن الخطوات المتخذة حاليا في اتجاه أمن الطاقة في أوروبا تزيد من تعزيز التعاون بين أذربيجان وإيطاليا. في الوقت نفسه، ذكر أن إيطاليا شريك تجاري أول لأذربيجان والجزء الرئيسي من حجم التبادل التجاري يأتي على حساب الصادرات الاذربيجانية من النفط والغاز وفي هذا الصدد، من الضروري اتخاذ خطوات إضافية تتعلق بنطاق توسيع تعاوننا.