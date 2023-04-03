الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 أبريل مع المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار.

أفادت وكالة أذرتاج أن سلجوق بيرقدار نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرئيس إلهام علييف وأعرب مرة أخرى عن امتنانه لرئيس أذربيجان على المساعدة الأخوية التي قدمها في القضاء على عواقب الزلزال في تركيا.

واعرب رئيس الدولة عن امتنانه على التحيات وطلب نقل تحياته إلى الرئيس التركي.

سأل الرئيس إلهام علييف الله الرحمة على ضحايا الزلزال وأعرب عن تقديره لمساعدة أذربيجان لتركيا كواجب أخوي.

استذكر الرئيس الأذربيجاني بكل سرور الاجتماع الأخير مع الرئيس التركي في أنقرة وزيارات رجب طيب أردوغان الى أذربيجان وأشار إلى أن زيارات الرئيس التركي إلى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال تكتسي أهمية خاصة.

قال الرئيس إلهام علييف إن الصناعات الدفاعية التركية حققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن شركة "بايكار" تلعب دورا رائدا في هذا الصدد، مشيرا مجددا إلى الدور الذي لعبته منتجات هذه الشركة في تدمير المعدات العسكرية للغزاة الأرمن خلال الحرب الوطنية.

كما شدد الجانبان خلال المحادثة على أن العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في مجالات الصناعة العسكرية والدفاعية وكذلك في جميع المجالات الأخرى وتبادلا وجهات النظر حول آفاق التعاون.

وفي النهاية تم تقديم هدية تذكارية لرئيس الدولة.