  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 أبريل مع المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سلجوق بيرقدار نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرئيس إلهام علييف وأعرب مرة أخرى عن امتنانه لرئيس أذربيجان على المساعدة الأخوية التي قدمها في القضاء على عواقب الزلزال في تركيا.

    واعرب رئيس الدولة عن امتنانه على التحيات وطلب نقل تحياته إلى الرئيس التركي.

    سأل الرئيس إلهام علييف الله الرحمة على ضحايا الزلزال وأعرب عن تقديره لمساعدة أذربيجان لتركيا كواجب أخوي.

    استذكر الرئيس الأذربيجاني بكل سرور الاجتماع الأخير مع الرئيس التركي في أنقرة وزيارات رجب طيب أردوغان الى أذربيجان وأشار إلى أن زيارات الرئيس التركي إلى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال تكتسي أهمية خاصة.

    قال الرئيس إلهام علييف إن الصناعات الدفاعية التركية حققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن شركة "بايكار" تلعب دورا رائدا في هذا الصدد، مشيرا مجددا إلى الدور الذي لعبته منتجات هذه الشركة في تدمير المعدات العسكرية للغزاة الأرمن خلال الحرب الوطنية.

    كما شدد الجانبان خلال المحادثة على أن العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في مجالات الصناعة العسكرية والدفاعية وكذلك في جميع المجالات الأخرى وتبادلا وجهات النظر حول آفاق التعاون.

    وفي النهاية تم تقديم هدية تذكارية لرئيس الدولة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي
    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٩]
    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم ابادة الأذربيجانيين
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مبنى اداري جديد لجهاز شئون العقارات
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٢٩]
    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يتصل هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار