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    سياسة


    مقاطع فيديو للقريتين اللتين سيطر عليهما الجيش الاذربيجاني جراء عملية في اتجاه شوشا

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٠٤]

    باكو، 3 ابريل (أذرتاج)

    تقدم أذرتاج صور ومقاطع فيديو لقريتي آلله قولولار وزامانباياسي اللتين سيطر عليهما الجيش الأذربيجاني نتيجة العملية في اتجاه شوشا.

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    مقاطع فيديو للقريتين اللتين سيطر عليهما الجيش الاذربيجاني جراء عملية في اتجاه شوشا مقاطع فيديو للقريتين اللتين سيطر عليهما الجيش الاذربيجاني جراء عملية في اتجاه شوشا