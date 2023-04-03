مقاطع فيديو للقريتين اللتين سيطر عليهما الجيش الاذربيجاني جراء عملية في اتجاه شوشا

باكو، 3 ابريل (أذرتاج) تقدم أذرتاج صور ومقاطع فيديو لقريتي آلله قولولار وزامانباياسي اللتين سيطر عليهما الجيش الأذربيجاني نتيجة العملية في اتجاه شوشا.

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