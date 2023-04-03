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    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي المدير الفني لشركة "بايكار" التركية

    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 3 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراكتار على هامش زيارته الى أذربيجان في 3 أبريل.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير رحب بالضيف معربا عن سروره لاستقباله في أذربيجان.

    أشار الوزير الى ان التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا قائم على علاقات الصداقة والاخوة مضيفا ان هذه العلاقات تزداد نموا وتعززا.

    تم التأكيد على ان علاقات الصداقة بين رئيسي البلدين تلعب دورا مهما في تطوير العلاقات بين الدولتين.

    شكر بايراكتار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تكتسب أهمية بالغة من حيث توسيع التعاون.

    نوقشت في اللقاء الوضع الحالي للتعاون العسكري الفني بين أذربيجان وتركيا وآفاق تطويره.

    في ختام اللقاء مُنح باراكتار بميدالية "تقديرا لخدماته في مجال التعاون العسكري".

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