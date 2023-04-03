الخارجية: مذكرة إيران بشأن سلوك وسائل الإعلام الاذربيجاني لا تعكس الحقيقة

باكو، 3 أبريل (أذرتاج)

تلقت وزارة خارجية أذربيجان مذكرة في 3 أبريل أوصلتها اليها سفارة جمهورية إيران الإسلامية، بحسب ما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاذربيجاني آيخان حاجيزاده.

يقال ان المذكرة تدعو لاتخاذ تدابير لمنع نشر المقالات المضادة لإيران في وسائل الاعلام الأذربيجانية المحلية.

قال حاجيزاده ان وزارة الخارجية الأذربيجانية استدعت في اليوم ذاته سفير ايران سيد عباس موسوي ولفت انتباهه الى ان ما كتب في مذكرة الجانب الإيراني من كلمات عن سلوك وسائل إعلام محليّة أذربيجانية لا يعكس الحقيقة. وسلمت الى الجانب الإيراني مذكرة جوابية وكذلك قائمة عدد من المقالات المعايدة لأذربيجان، المنشورة في وسائل الاعلام الإيرانية. كما قيل ان المعلومات المهينة والكاذبة والافتراء والمتحيزة ضد جمهورية أذربيجان ومسؤولي الدولة والحكومة، وكذلك التصريحات والخطابات الكاذبة التي تطلقها شخصيات اجتماعية وسياسية معروفة في إيران تضر بالعلاقات بين البلدين وتعمق سوء التفاهم.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن سوء التفاهم الذي نشأ في فترة العلاقات بين البلدين كان سببه دائمًا السلوك الأحادي الجانب وخطوات الجانب الإيراني، وأن الخطوات المتسقة والودية من الجانب الأذربيجاني لا تتلق ردا بالمثل من قبل إيران.

وتم التأكيد خلال الاجتماع مع السفير الإيراني على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع نشر معلومات كاذبة ومتحيزة ضد أذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية، بحسب ما قاله آيخان حاجيزاده.