الوزير رشاد نبييف يلتقي مساعد وزير التجارة الأمريكي

باكو، 3 أبريل (أذرتاج)

التقى وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف مع مساعد وزير التجارة الأمريكي في شئون الأسواق العالمية آرون فينكاتارامان.

أفادت اذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين والابتكارات والامن السيبراني والنقل الجوي والسككي.

تم تبادل الآراء حول أهمية الممر الأوسط. كما تحدث الطرفان عن توسيع العلاقات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات وتنظيم تدريبات مشتركة.