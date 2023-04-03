بحث التعاون في مجال الاعلام بين أذربيجان وأوزبكستان

باكو، 3 أبريل (أذرتاج)

يقوم وفد مكون من رؤساء عدد من هيئات الدولة الأذربيجانية بزيارة إلى أوزبكستان.

أفادت أذرتاج أن الوفد الذي يرأسه عصمت ستاروف، رئيس المجلس السمعي البصري لجمهورية أذربيجان، التقى مع أسدجان خوجاييف، المدير العام لوكالة الإعلام والاتصال الجماهيري التابعة لديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، في طشقند في 3 أبريل.

نوقشت خلال الاجتماع الأمن السيبران بين البلدين وآفاق توسيع التعاون الثنائي، مع الإشارة الى أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة لتطوير العلاقات في مجال الإعلام. وأعرب الجانب الأوزبكي عن اهتمامه بتعلم تجربة أذربيجان في مجال الإعلام والمعلوماتية، وكذلك في محاربة الأخبار الكاذبة. وتم خلال المحادثات إبراز أهمية تعزيز تبادل الأخبار والخبرات بين وكالات الأنباء الرائدة في البلدين.

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تزويد المجتمع الدولي بمعلومات عن أعمال إعادة الإعمار الكبيرة الجارية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، مع الإشادة بدور وسائل الإعلام في هذا الاتجاه.

كما زار الوفد المركز الثقافي الأذربيجاني الذي يحمل اسم حيدر علييف في أوزبكستان. وقال مدير المركز سمير عباسوف إن المركز الثقافي الذي يلعب دورا مهما في تطوير علاقات الصداقة الأذربيجانية الأوزبكية يتضمن متحف حيدر علييف ومتحف الصداقة الأذربيجانية الأوزبكية ومتحف التاريخ والدولة الأذربيجانية ومتحف السجاد.