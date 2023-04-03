مهرجان أكلة "كه ته" الشعبية في ناخجوان

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

ستستضيف ناخجوان مهرجان أكلة "كه ته" الشعبية (طبق معجنات مطبوخ بالخضار) في الفترة ما بين 7-8 ابريل. سينظم المهرجان في مجمع متحف التاريخ والعمارة "نخجوان قالا".

أفادت وكالة أذرتاج أن أكثر من 200 طباخ من مناطق ومدينة ناخجوان سيشاركون في المهرجان.

كما سيتم طهي الطعام من نباتات مختلفة: السبانخ، نبات القراص، نبات الإوزة، السيدوم، الحميض، الفطر والنباتات العلاجية الأخرى.

ستقام هناك عروض للموسيقى والفنون.

سيحصل الفائزون على ديبلومات شهادة في تصنيف "ألذ كه ته".