باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل إطلاق الأجزاء العلوية لمنصة النفط والغاز "أذري- مركزي-شرقي" الى البحر في منشأة البناء والتركيب في بايل في 4 أبريل.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونز والمدير العام لمشروع "أذري – مركزي – شرقي" نيل فيليبس أحاطا رئيسَ الدولة علما بالأعمال المقامة في المشروع.

قيل ان مشروع "أذري – مركزي – شرقي" هو اول قرار استثماري كبير تم تبنيه عام 2017 لشركاء مشروع "اذري – تشيراق – جونشلي" بعد تمديد سريان مفعول اتفاقية تفاقم الحصص من الإنتاج في هذا المشروع حتى عام 2049. إن المشروع بكلفة 6 مليارات دولار ويتضمن انشاء منصة بحرية جديدة ومنشآت أخرى بطاقة استخراج 100 ألف برميل يوميا. ويتوقع إنتاج حوالي 300 مليون برميل من النفط بشكل اجمالي خلال مدة تشغيل المشروع.

يشمل المشروع أيضا انشاء منصة جديدة للسكن والحفر والإنتاج في عمق حوالي 140 متر، في مسافة بين منصتي "مركزي أذري" و"شرقي أذري". ان الوزن الإجمالي للأجزاء العلوية 19 ألف و600 طن. صنعت الأجزاء العلوية من قبل شركة "اذفين" الواقعة في بلدة بايل.