أذربيجان: 13 حالة إصابة بكورونا في 3 أبريل

باكو، 4 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و22 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 3 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و870 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و241 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و185 مريض منهم ويستمر علاج 444 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 667 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و561 ألف و346 فحص طبي.

لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان.