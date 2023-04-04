انطلاق مشروع "أكاديمية العلاقات الدولية – محاكاة منظمة التعاون الإسلامي" في باكو

باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

انطلق مشروع "أكاديمية العلاقات الدولية – محاكاة منظمة التعاون الإسلامي" الذي ينظم سنويا بنجاح منذ ما يزيد عن 10 سنوات في باكو.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الشباب والرياضة ان اول جولة حسب عام 2023 من المشروع المنفذ من قبل المركز الإقليمي الاورواسي لمنتدى شباب التعاون الإسلامي، الواقع في باكو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قد بدأ بتقديم أول برنامج محاضرة.

يشارك في البرنامج اكثر من 100 شاب متميز بمهاراتهم لمعرفة اللغات الأجنبية ومواهبهم تم اختيارهم من بين طلاب الجامعات الأذربيجانية.