جيهون بايراموف يهنئ وزير الخارجية الكازاخستاني الجديد

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

جرى في 3 أبريل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونائب رئيس الوزراء الكازاخستاني ووزير الخارجية الجديد مراد نورتليو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف هنأ نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني ووزير الخارجية الجديد مراد نورتليو بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له نجاحات.

تحدث الوزير جيهون بايراموف بارتياح عن أجندة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الحالية بين أذربيجان وكازاخستان وأعرب عن ثقته في استمرار تعزيز العلاقات القائمة على الصداقة والأخوة والتضامن بين البلدين.

خلال الاتصال الهاتفي، تم تبادل مختلف جوانب علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان، بما في ذلك الوضع الحالي في المنطقة.