اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان ونظيره الكازاخستاني السابق
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٧]
باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)
جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الكازاخستاني السابق مختار تلوبيردي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان جيهون بايراموف استذكر، بارتياح، الجهود التي بذلها مختار تلوبردين في توسيع التعاون الاستراتيجي الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين خلال فترة عمله في منصب وزير خارجية كازاخستان الصديقة والشقيقة وأعرب عن امتنانه لمساهمته في تطوير علاقاتنا، متمنيا له دوام النجاحات في منصبه الجديد.
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