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    سياسة


    استمرار تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٥‎١]
    استمرار تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية

    باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

    وفقا للخطة التحضيرية في العام الحالي، تواصل تدريبات للقوات الجوية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين اجروا تدريبات ومناورات لتقييم المنطقة ودراسة طرق التحركات.

    من أجل زيادة الاستعداد القتالي لطاقم الرحلة، تم الانتهاء بنجاح من المهام المحددة في التدريب.

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