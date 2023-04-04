الخارجية: يجب معاقبة أرمينيا والآخرين على دفن الألغام بشكل عشوائي
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٩]
باكو، 4 ابريل (أذرتاج)
كتبت وزارة خارجية أذربيجان في حسابها في تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، انه يجب معاقبة أرمينيا والجهات الأخرى على دفن الألغام بشكل عشوائي والامتناع من التعاون في مجال إزالتها. "يجب علينا ان نوقف سقوط ضحايا كثيرين نتيجة انفجار الألغام"، بحسب ما أفادت وكالة أذرتاج.
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