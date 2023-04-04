وفد اقتصادي أذربيجاني يتحدث عن بيئة استثمارية في قره باغ في مؤتمر دولي

باكو، 4 ابريل (أذرتاج)

سيعقد في مدينة كارباتش البولندية منتدى اقتصادي دولي برعاية معهد الأبحاث الشرقية البولندي.

أفادت أذرتاج ان المؤتمر سيعقد في الفترة ما بين 7-5 سبتمبر لهذا العام. سيشارك ممثلو معهد الأبحاث العلمية الاقتصادية الاذربيجاني في المؤتمر وسيتحدثون عن أعمال إعادة الإعمار والبيئة الاستثمارية الموجودة في الأراضي المحررة من الاحتلال، بحسب ما قال رئيس المعهد ماهر همبتوف لوكالة أذرتاج.