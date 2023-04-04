تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف

باكو، 4 أبريل، (اذرتاج) تم تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 4 أبريل.

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