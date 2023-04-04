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    أخبار رسمية


    تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٧]

    باكو، 4 أبريل، (اذرتاج)

    تم تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 4 أبريل.

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    تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف