تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" إلى الرئيس إلهام علييف
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٧]
باكو، 4 أبريل، (اذرتاج)
تم تقديم أول سيارة كهربائية تركية "توغ" الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 4 أبريل.
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