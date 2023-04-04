أذربيجان: 85 حالة إصابة بكورونا في 4 أبريل

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

سجلت 85 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و69 حالة تعافي دون تسجيل 4 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 4 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و955 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و310 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و189 مريض منهم ويستمر علاج 456 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1353 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و562 ألف و699 فحص طبي.