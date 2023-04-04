  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تعيين إينام كريموف رئيسا للمحكمة العليا بجمهورية أذربيجان

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
    تعيين إينام كريموف رئيسا للمحكمة العليا بجمهورية أذربيجان

    باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

    بمرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، تم تعيين إينام إمداد اوغلو كريموف رئيسا للمحكمة العليا في جمهورية أذربيجان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٠١]
    9 مركبات لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٢٣]
    44 مركبة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يعفي كريموف عن منصب وزير الزراعة
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
    21 مركبة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع