تعيين إينام كريموف رئيسا للمحكمة العليا بجمهورية أذربيجان

باكو، 4 أبريل (أذرتاج) بمرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، تم تعيين إينام إمداد اوغلو كريموف رئيسا للمحكمة العليا في جمهورية أذربيجان.

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