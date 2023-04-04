تعيين إينام كريموف رئيسا للمحكمة العليا بجمهورية أذربيجان
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
باكو، 4 أبريل (أذرتاج)
بمرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، تم تعيين إينام إمداد اوغلو كريموف رئيسا للمحكمة العليا في جمهورية أذربيجان.
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