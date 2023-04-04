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    سلجوق بايراكدار يتفقد مجمع سومقايت الصناعي الكيماوي

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]

    باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

    قام المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراكدار بزيارة مجمع سومقايت الصناعي الكيماوي.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تنمية المناطق الاقتصادية ان الضيف اطلع على المناطق الصناعية الموجودة في أذربيجان والفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال والتسهيلات الضريبية والجمركية المطبقة وتعرف على عروض حول المناطق الصناعية.

    ثم تعرف سلجوق بايراكدار على الاعمال المنفذة في مجمع سومقايت الصناعي الكيماوي وعملية الإنتاج في مصنع الكابلات "STP" القائمة فيه.

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