أذربيجان: تطعيم 828 جرعة من لقاح كورونا في 4 أبريل

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 828 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 751 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و25 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 31 شخصا الجرعة الثالثة و21 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و956 الف و416 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و408 ألف و234 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و90 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و106 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و986 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.