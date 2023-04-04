"نوكيا" تفتح مختبر لها في أذربيجان

باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

وقعت جامعة التكنولوجيا الأذربيجانية وشركة "نوكيا" على معاهدة حول تأسيس مختبر جديد، ذلك بمبادرة من وكالة الابتكارات والتنمية الرقمية. بناء على المعاهدة، سيتم تدشين المختبر في كلية التكنولوجيا الراديوية والاتصالات لدى الجامعة.

قالت السيدة ايناره ولييفا القائمة بأعمال وكالة الابتكارات والتنمية الرقمية ان الهدف من تدشين المختبر هو تعريف الطلاب بأساليب عمل المعدات المعاصرة.

قيل ان حوالي 800 طالب ومعلم لكلية التكنولوجيا الراديوية والاتصالات سيتعرفون في المرحلة الأولى غب تدريبات وورش على قواعد الاستفادة الصحيحة من المعدات. ستنظم التدريبات بمشاركة خبراء شركة "نوكيا".

كذلك تتمكن الشركات من الاستفادة من خدمات هذا المختبر.