تبادل الخبرة في مجال الجمارك بين أذربيجان وإسرائيل

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

التقى رئيس هيئة الجمارك شاهن باقروف في 4 أبريل اليوم بسفير إسرائيل في البلد جورج ديك.

قالت هيئة الجمارك في بيان إن اللقاء شهد بحث وضع التعاون القائم بين الطرفين وأوجه تنميته المستقبلية وتبادل الخبرة بين هيئتي الجمارك وتوفير الأجهزة الفنية.