الرئيس إلهام علييف يعفي كريموف عن منصب وزير الزراعة

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 4 أبريل اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء وزير الزراعة عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء أنام إمداد اوغلو كريموف عن منصب وزير الزراعة وتكليف نائب وزير الزراعة ساروان ايلخان اوغلو جعفروف بتولي منصب وزير الزراعة مؤقتا حتى تعيين وزير للزراعة ويدخل المرسوم سريان المفعول منذ يوم توقيعه.