وزير الخارجية يلتقي برئيس مكتب باكو لمجلس أوروبا

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 4 أبريل اليوم برئيس مكتب باكو لمجلس أوروبا بتر زيخ.

قالت الخارجية في بيان إن اللقاء بحث الطرفان فيهه الشؤون المدرجة في أجندة التعاون القائم بين أذربيجان ومجلس أوروبا بما فيه الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأحاط الوزير بايراموف محاوره علما بالأوضاع الراهنة في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق الجارية في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني وفتح طرق النقل والاتصالات في المنطقة وخطوات تتخذها أذربيجان نحو تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان مستلفتا اهتمام زيخ إلى أن أرمينيا تهرب من تنفيذ التزاماتها ولا تسحب قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان وتستخدم طريق لاتشين المحدد للاستخدام للأغراض الإنسانية فقط لأغراض نقل وتهريب ثروات أذربيجان الطبيعية بما في ذلك نقل الألغام الذي يهدد المنطقة وإحلال السلام والاستقرار فيها. وشدد الوزير على أن ادعاءات أرمينيا بأن الاعتصام الاحتجاجي الذي ينظمه أعضاء المجتمع المدني الأذربيجاني ونشطاء البيئة على طريق لاتشين على مثل هذه الفعاليات غير القانونية الأرمينية كأنه يثير "ازمة إنسانية" او "حصارا" لا تعبر عن الحقيقة ولا صحة لها على الإطلاق إذ انها تسعى بذلك إلى إلقاء ظل على الاعتصام المدني القانوني وتضليل المجتمع الدولي.

ولفت بتر زيخ إلى أن التعاون بين أذربيجان ومجلس أوروبا متواصل بنجاح على أساس التفاهم والثقة المتبادلين مؤكدا على وجوب الزيارات والاتصالات المتبادلة في سبيل تطوير العلاقات.

كما جرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.