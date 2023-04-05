زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب بنما

باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

تم تسجيل زلزال بقوة 6.6 درجات على الساحل الجنوبي لبنما.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترا جنوب مدينة داود، وعلى عمق 10 كم.

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار. لم يتم الإعلان عن أي خطر من حدوث تسونامي.