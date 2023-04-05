زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب بنما
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)
تم تسجيل زلزال بقوة 6.6 درجات على الساحل الجنوبي لبنما.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترا جنوب مدينة داود، وعلى عمق 10 كم.
ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار. لم يتم الإعلان عن أي خطر من حدوث تسونامي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٢]
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٤٠]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٧]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٠١]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٢٣]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٢٠]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٥]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢٥]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:١٧]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٠٢]
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٣]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٧]
٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢١]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٩]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٧]
٠١.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:١٠]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٥]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٥]
٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٤]
٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك