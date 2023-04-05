حجم التبادل التجاري بين طاجيكستان وأذربيجان يبلغ 6.5 مليون دولار

باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين طاجيكستان وأذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين حوالي 6.5 مليون دولار خلال عام 2022.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات قالها رئيس لجنة الاستثمار الحكومية في طاجيكستان سعدي قديرزاده.

تم التأكيد على أن البلدين لديهما إمكانات كبيرة لزيادة مؤشرات التجارة المتبادلة وعبور البضائع في منتدى الاستثمار الطاجيكي - الأذربيجاني الذي عقد في دوشانبي.