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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل الى طاجيكستان في زيارة دولة

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٣]

    دوشانبي، 5 أبريل، (اذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الى جمهورية طاجيكستان في زيارة دولة في 5 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في ارض مطار دوشانبي الدولي، المزين بأعلام كلتا الدولتين، تقديرا لمقدم رئيس الدولة.

    وكان في استقبال الرئيس الاذربيجاني في ارض المطار رئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول زاده وكبار المسئولين الآخرين.

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