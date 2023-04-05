الرئيس علييف يزور نصب "إسماعیل سامانی" في دوشنبه

دوشنبه، 5 أبريل، (اذرتاج) زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نصب "إسماعيل ساماني" في المجمع التذكاري "التضامن الوطني والنهضة لطاجيكستان" في ساحة "دوستي" بمدينة دوشنبه. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف فيه تقديرا لمقدم رئيس الدولة. وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور امام النصب التذكاري.

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